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Общество16 сентября 2021 15:16

Заменять уроки на экскурсии в дни выборов в Петербурге будут не все школы

В Смольном заверили, что такая практика не будет массовой
Никита НЕСТЕРОВ
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Смольный рассказал, как будут учиться дети во время выборов.

Смольный рассказал, как будут учиться дети во время выборов.

Фото: Мария АНАНОВА

Выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга пройдут в Северной столице 17, 18 и 19 сентября. Многие избирательные участки по традиции разместят на территории школ. В Комитете по образованию «Комсомолке» рассказали, как выборы повлияют на расписание уроков. Оказывается, в некоторых учебных заведениях городах занятия решили заменить экскурсиями.

- Такая практика не будет массовой. Во-первых, не все учатся в субботу - младшие классы и так не посещают занятия в этот день, а, во-вторых, не во всех школах есть УИКи, - объяснили в Комитете по образованию.

Отметим, что родителям и ученикам следует уточнить об изменениях в расписании конкретно в своей школе.