Почти 50 классов школ Петербурга ушли на дистанционку из-за болезней

Еще 11 классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за болезней Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается подъем сезонных заболеваний. Так, буквально за сутки на удаленное обучение были переведены еще 11 классов школ города. Об этом 16 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

- Сегодня на удаленный формат временно переведены 49 классов в 32 школах. ОРВИ в основном. Погода, резко похолодало, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что накануне на дистанционном обучении находились 38 классов в 26 школах.

Что касается дошколят, то они тоже болеют. На сегодня временно закрыты уже семь групп в шести детских садах. Днем нее не работали пять групп в пяти детских садах.

Напомним, что в Петербурге с начала осени стартовала прививочная кампания от гриппа. Ранее "Комсомолка" рассказывала, где находятся пункты вакцинации, а также каким препаратом прививают желающих.