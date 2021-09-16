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Общество16 сентября 2021 15:51

Рабочую группу для улучшений условий труда в транспортной сфере создали в Петербурге

Она позволит простимулировать рост реальных доходов работников отрасли
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Улучшением условий труда в транспортном секторе Петербурга займется новая рабочая группа

Улучшением условий труда в транспортном секторе Петербурга займется новая рабочая группа

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге создали рабочую группу, которая займется регулированием социально-трудовых отношений на всех, подведомственных комитету по транспорту предприятиях. Об этом 16 сентября 2021 года сообщили в ведомстве. В группу также войдут сотрудники Комитета по тарифам и Комитета по труду и занятости населения.

- Труд водителей автомобильного транспорта, в том числе автобусов, характеризуется воздействием комплекса неблагоприятных факторов, таких как: нервно-эмоциональное и физическое напряжение, шум, вибрация, микроклиматические параметры, загазованность и запыленность воздушной среды и многое другое, - отметили в комитете.

В свою очередь новый орган займется исследований этих условий труда, для того, чтобы были соблюдены все нормы и льготы. Также рабочая группа должна способствовать росту зарплаты сотрудников транспортной сферы.