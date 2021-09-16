Водителя социального такси уволили после избиения пенсионерки в Санкт-Петербурге

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Договор с компанией, чей водитель избил пассажирку социального такси, отстранили от заказов в Петербурге. А также самого мужчину лишили работы. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по социальной политике.

- Поведение водителя считаем некорректным и требующим официальных извинений. По данным компании (ООО «Такси Блюз»), которая выполняла заявку на специальное транспортное обслуживание, водитель уволен. До окончания проверки передача заявок по социальному такси в ООО «Такси Блюз» приостановлена, - ответили «Комсомольской правде» в ведомстве.

Тем временем, следственный комитет Санкт-Петербурга проводит проверку транспортной компании, которая предоставляла услуги социального такси. Также завели дело и на самого водителя за хулиганство и рукоприкладство.

Напомним, 15 сентября возле поликлиники №38 водитель социального такси набросился на пенсионерку, за которой приехал. Как рассказали очевидца конфликта, грубо подгонял бабушку, спускавшуюся по лестнице, затем оскорблял ее и после и вовсе ударил по голове. Пожилой женщине потребовалась медицинская помощь.