Дом культуры и спортплощадку за 336 млн рублей открыли в Волосовском районе Ленобласти

В Ленобласти открыли новенький Дом культуры за 336 млн рублей. Фото: lenobl.ru

В Волосовском районе Ленобласти открыли Дом культуры, располагающийся в Курске. Здание большое – его площадь более чем 3 тысячи квадратных метров. В нем располагается зрительный зал на 150 гостей со сценой, библиотека с читальным залом, а также разнообразные помещения для занятий в кружках и секциях. Спортивный зал может вместить 25 человек в смену. На все про все ушло более 336 млн рублей.

А вот спортивную площадку открыли в другом месте, в деревне Бегуницы. Там можно заниматься всевозможным спортом: футболом, легкой атлетикой, баскетболом, волейболом. Есть места и для силовых тренировок. Пропускная способность составляет 108 человек.

- На спортплощадке установили трибуны на 216 зрительских мест. Стоимость объекта составляет 42 млн рублей, - добавляют в пресс-службе правительства Ленобласти.