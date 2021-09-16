70% консервов из кильки в томатном соусе в магазинах Петербурга в не соответствуют ГОСТ

7 из 10 рыбных консервов из магазинов Петербурга не прошли проверку на соответствие ГОСТ. Фото: петербургская организация потребителей «Общественный контроль».

70% консервов из кильки в томатном соусе, которые продаются в магазинах Санкт-Петербурга, не соответствуют требованиям ГОСТ. Об этом рассказали в петербургской организации потребителей «Общественный контроль».

Так, из десяти вариантов закуски нарушений не было только у трех марок из Калининградской области. Их средняя цена – до 270 рублей за килограмм.

В остальных консервах cпециалисты обнаружили, что производители не экономят на рыбе, но вот их вкус и вид оставляет желать лучшего: килька была разваренной и даже горчила. По словам доцента Высшей торгово-экономической школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ирины Асфондьяровой, такое бывает, если использовалась рыба с истекшим сроком годности.

– Привкус горечи также возможен из-за того, что изготовитель при производстве рыбных консервов в качестве исходного сырья использовал не кильку, а хамсу, которая имеет природный привкус горечи, – отмечает председатель петербургской организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Кстати, в одном из образцов консервов не было видно информации о дате изготовления. Это тоже считается нарушением.

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