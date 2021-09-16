Фотографии современного кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ опубликовали в Смольном

Первый в России университетский кампус готовится начать работу в ВШМ СПбГУ. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов посетил готовящийся к открытию кампус «Михайловская дача» на Санкт-Петербургском шоссе в районе Стрельны. Напомним, университетский городок предназначен для 600 бакалавров Высшей школы менеджмента СПбГУ. Студенты будут там учиться и жить.

Да, это вам не общежитие с тараканами на улице Кораблестроителей. Фото: Смольный

По словам властей, созданные условия соответствуют мировому уровню – внутри есть современная мебель и техника, коворкинг-пространства, чистейшие газоны, раздельный сбор мусора. Строители возвели отдельные жилые блоки для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Проще посмотреть фотографии, чем описать.

Студенты будут учиться и жить на территории "Михайловской дачи". Фото: Смольный

- В 2015 году в кампусе отреставрировали Конюшенный корпус. Теперь в историческом здании есть учебные аудитории и библиотека. В подземном пространстве рядом оборудовали конференц-зал. Построили также студенческий клуб, - передает пресс-служба Смольного.

Скоро студенты въедут в комнаты. Фото: Смольный

Добавим, что на месте в будущем построят корпуса для магистратуры и преподавателей, а также спортивные сооружения. Итого кампус растянется до побережья Финского залива.

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