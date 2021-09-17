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Звезды17 сентября 2021 7:49

Часть Мытного двора продают в Санкт-Петербурге

Историческое здание является объектом культурного наследия
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Часть Мытного двора выставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

Часть Мытного двора выставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу часть Мытного двора, который располагается неподалеку от площади Александра Невского. Здание было построено еще в 1785 году. Сейчас оно находится в запустении. Исторический дом продает Российский аукционный дом, объявление появилось 15 сентября 2021 года.

- Продаваемая часть здания представляет собой 6 помещений нежилого фонда, расположенных в здании, относящемся к объекту культурного наследия регионального значения «Мытный двор». Помещения находятся в аварийном состоянии и требуют проведения капитального ремонта, - рассказал продавец.

Здание является нежилым, поэтому предполагается, что новый собственник может провести в нем реконструкцию, чтобы использовать под арт-пространство с выставочными залами, кафе, торговлей, офисами и многим другим. Стоимость здания более 169 миллионов рублей.