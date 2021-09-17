Самое холодное 17 сентября за 45 лет ожидается в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 17 сентября 2021 года, погода в Санкт-Петербурге может установить очередной рекорд, правда, не самый принятый. Ожидается, что нынешнее 17 сентября станет самым холодным за последние 45 лет.

- Сегодня будет самое холодное 17 сентября за 45 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет всего плюс 10 градусов, - сообщает сервис "Яндекс".

На погоду в Северной столице влияет гребень антициклона, который сжат с востока и запада циклоническими вихрями. За счет этого в городе будет очень облачно, хотя солнце изредка все же будет проглядывать через них. При этом, несмотря на пасмурную погоду, обойдется без дождей.

В выходные погода окажется чуть-чуть потеплее, до плюс 13 градусов в субботу и воскресенье.