Мужчина умер после жестокого избиения своим зятем в Петербурге

Труп избитого мужчины нашли в квартире в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге мужчина умер спустя три дня после того, как его избил зять. Труп 61-летнего жителя Приморского района нашли ночью 16 сентября 2021 года в квартире дома 22/1 по Комендантскому проспекту. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 27-летняя дочь умершего рассказала, что 13 сентября ее муж во время ссоры избил ее и ее отца, - сообщил источник.

Спустя сутки после избиения 61-летний мужчина самостоятельно обратился в травмпункт, где у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов. Медики пункта решили отправить пациента в больницу, чтобы провести более глубокое обследование. Оказалось, что у мужчины также травмы груди. Но после оказания медицинской помощи, его отпустили домой. Спустя день он умер.

Зятя погибшего уже задержали. Это 26-летний приезжий из Азербайджана. Ранее он уже привлекался к отвественности за кражу. Сейчас проводится расследование и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.