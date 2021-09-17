Закладной камень на месте будущего памятника Блокадному Учителю установили в Петербурге

В Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника Блокадному Учителю / Фото: Администрация Центрального района

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника Блокадному Учителю. Мероприятие прошло с оркестром и почетными гостями, среди которых была учительница Строганова Надежда Васильевна, преподававшая во время войны в одной из школ в центре города. Об этом 17 сентября 2021 года рассказали в администрации Центрального района.

Когда будет установлен памятник пока не сообщается / Фото: Администрация Центрального района

- Через руки, через сердце учителя прошли все дети нашей страны, а через сердце блокадного учителя - особенно. Они шли выполнять свой долг, невзирая на смерть. Они своей смертью выкупили у Блокады жизнь будущих поколений, - сказала Надежда Строгонова на открытии закладного камня.

Памятник решили установить по инициативе Строгоновой. Она сама обратилась с этой просьбой к губернатору Александру Беглову. Школа в Центральном районе, где она преподавала, была разбомблена во время войны.