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Общество17 сентября 2021 11:04

Закладной камень на месте будущего памятника Блокадному Учителю установили в Петербурге

На торжественной церемонии присутствовал губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника Блокадному Учителю / Фото: Администрация Центрального района

В Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника Блокадному Учителю / Фото: Администрация Центрального района

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника Блокадному Учителю. Мероприятие прошло с оркестром и почетными гостями, среди которых была учительница Строганова Надежда Васильевна, преподававшая во время войны в одной из школ в центре города. Об этом 17 сентября 2021 года рассказали в администрации Центрального района.

Когда будет установлен памятник пока не сообщается / Фото: Администрация Центрального района

Когда будет установлен памятник пока не сообщается / Фото: Администрация Центрального района

- Через руки, через сердце учителя прошли все дети нашей страны, а через сердце блокадного учителя - особенно. Они шли выполнять свой долг, невзирая на смерть. Они своей смертью выкупили у Блокады жизнь будущих поколений, - сказала Надежда Строгонова на открытии закладного камня.

Памятник решили установить по инициативе Строгоновой. Она сама обратилась с этой просьбой к губернатору Александру Беглову. Школа в Центральном районе, где она преподавала, была разбомблена во время войны.

Открытие закладного камня на месте будущего памятника Блокадному Учителю в Петербурге
Видео: Администрация Центрального района