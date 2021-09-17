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Экономика17 сентября 2021 11:36

Цены на стройматериалы в Петербурге выросли на 6 процентов

Росстат опубликован данные за август
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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По итогам августа, отмечено резкое подорожание строительных материалов.

По итогам августа, отмечено резкое подорожание строительных материалов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат опубликовал свежие данные о динамике цен в Санкт-Петербурге. Так, по итогам августа, отмечено резкое подорожание строительных материалов. Такая тенденция наблюдается по всей стране.

В Санкт-Петербурге цены на металлочерепицу выросли на 9,4%. Древесно-стружечные плиты подорожали на 7,9%. Среди изделий из дерева выросли в цене и обрезные доски, на 4,7%. Кровельный материал рубероид тоже подорожал на 3,1%.

Согласно данным Росстата, выросла в цене не только древесина. Кирпич в Санкт-Петербурге подорожал примерно на 4%. В среднем он стоит 21 рубль за штуку. Цены на цемент изменились на 10% - стали выше. Килограмм стоит почти 8 рублей.

В среднем строительные материалы подорожали на 6%.