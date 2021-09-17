В Пулково назвали самые популярные направления из Петербурга

Пассажиропоток в Пулково вырос по сравнению с 2020 годом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пулково назвали самые популярные направления по России из Санкт-Петербурга. Так, всего за восемь первых месяцев 2021 года пассажиропоток вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года, а на внутренних рейсах было обслужено 10,4 миллионов пассажиров, рассказали в пресс-службе аэропорта 17 сентября 2021 года.

- Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск, - сообщили в Пулково.

Пассажиропоток на международных рейсах значительно ниже. Причина тому пандемия. За восемь месяцев было обслужено более 1,2 млн пассажиров, что составляет –76 % к такому же периоду 2019 года. Чаще всего из Петербурга люди летали в Анталью, Стамбул, Ларнака, Ереван, Ташкент, Франкфурт-на-Майне, Ош, Самарканд, Пафос и Кишинев.