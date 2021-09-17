Число коронавирусных коек в Петербурге выросло

В Петербурге развернули дополнительные коронавирусные койки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге выросло число корнавирусных коек, развернутых в городских больницах. Так, на 17 сентября 2021 года в городе для приема инфицированных подготовили еще 150 мест. Это произошло на фоне роста заболеваемости и госпитализаций.

- На 17 сентября в петербургских больницах для приема пациентов с коронавирусом развернуты 5 313 коек, накануне их было 5 163, - говорится в отчете Смольного.

Добавим, что в последние дни в больницы ежедневно госпитализируют более 300 пациентов с инфекцией. На сегодня коечный фонд свободен на 22,60 процента. Всего в больницах находятся более 4 тысяч человек. Из них 410 пациентов помещены в отделения реанимации, еще 158 подключены к аппаратам ИВЛ.

Добавим, что на амбулаторном лечении с коронавирусом сейчас находятся почти 20 тысяч человек, ее порядка 2,3 тысяч на карантине.