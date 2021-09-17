Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей блокадникам

Путин подписал указ о единовременных выплатах блокадникам
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Владимир Путин 17 сентября 2021 года подписал указ о единовременной выплате жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Документ опубликован на официальном портале президента России.
- В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей гражданам страны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - говорится в указе.
Выплаты предназначены для блокадников и ветеранов, которые постоянно проживают на территории России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.
Финансирование выплат, а также определить срок и порядок выплат поручено правительству страны.