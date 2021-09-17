Автовокзал «Северный» у метро «Девяткино» снесут до конца сентября

У метро «Девяткино» сносят здание автовокзала «Северный». Фото: Никита НЕСТЕРОВ

У восточного выхода станции метро «Девяткино» в Мурино сносят закрывшееся 15 сентября здание автовокзала «Северный». Теперь в ожидании рейсов в Приозерск, Лосево и Подпорожье пассажиры вынуждены коротать время, сидя на скамейках под дождем. Билеты продают в списанном автобусе, который переоборудовали в кассовый зал площадью всего в несколько квадратных метров. На самом здании висит несколько табличек «Закрыто под снос».

Вокзал закрыли еще 15 сентября. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Сейчас внутри здания, или вернее того, что от него осталось, идут работы. Со стен снимают обшивку, демонтируют батареи и сваливают это все в одну кучу на пол. Рядом находится и сотрудники вокзала, которые после некоторых уговоров разрешили нам зайти внутрь и сделать один кадр. Однако от комментариев персонал и руководство либо на отрез отказывается, либо отвечает, что пока на этот счет ничего не известно. Зато завесу тайны нам смогли приоткрыть в Комитете по транспорту Ленинградской области. Там сообщили, что на месте вокзала вскоре появятся временные сооружения.

Сейчас идет демонтаж. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Эта мера, которая направлена на сохранение междугороднего сообщения с Мурино. При этом основные атрибуты автостанции сохранятся. Там будут помещения для продажи билетов, зал ожидания и туалет. Автобусы сохранят расписание и будут курсировать с теми же интервалами, – прокомментировал председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Правда, когда и где появится новый постоянный автовокзал в Мурино, пока неизвестно.