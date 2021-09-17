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Экономика17 сентября 2021 21:46

Росстат отметил падение цен на лекарства в Петербурге по итогам августа

Антисептик стал дешевле на 3,8 процента
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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В Петербурге снизились цены на лекарства.

В Петербурге снизились цены на лекарства.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно данным Росстата, самым подешевевшим в августе оказался антисептик для рук. Цены на него упали на 3,8%. На следующем месте лоратадин - лекарство от аллергии. Оно подешевело на 3,5%. Дальше в рейтинг попали бинты. Цены на них снизились на 3,3%. Примерно на 3% подешевели также антивирусное лекарство осельтамивир и таблетки аллохола. Цены на арбидол тоже упали - на 2,7%

Но не все так гладко. Некоторые лекарства стали дороже. Например, капли сульфацетамид подорожали на 5%. Цены на настойку пустырника поднялись на 4,2%. В это же время цефтриаксон и хлоргексидин подорожали на 2%.