Лучших петербургских медработников года чествовали в Смольном

Александр Беглов наградил в Смольном лучших медиков Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

В Смольном чествовали лучших медработников Петербурга за 2021 год. Благодарности губернатора и премии правительства получили 11 врачей и 9 медицинских сестер. Александр Беглов сказал спасибо победителям за их работу и подчеркнул, что именно на медработниках держится город во время пандемии коронавируса.

- Быть в числе двадцати лучших медиков Петербурга – это свидетельство не только вашего профессионализма, но и преданности пациентам. Вы находите нужные, добрые слова для каждого больного, - сказал губернатор на торжественной церемонии.

Добавим, что лучшими врачами года стали Сергей Наумов, Наталья Васильева, Елена Дондурей, Яна Захарова, Павел Иванов, Марина Кашлакова, Алексей Костеников, Михаил Макаренко, Наталья Суетина, Елена Фролова и Константин Шорохов. Среди медсестер выделили Надежду Ершову, Татьяну Красноперову, Ольгу Мальми, Анну Маноскину, Екатерину Савченко, Камиллу Светлову, Анастасию Титову и Светлану Умарбекову.