Гигантский бегемот поселился в реке Фонтанка в Петербурге

Огромного бегемота заметили в реке Фонтанке

Чего только не увидишь в Санкт-Петербурге. Утром в субботу, 18 сентября 2021 года, горожане заметили, что в реке Фонтанка рядом с Аничковым мостом плавает гигантский бегемот. Он разинул свою пасть и словно хотел проглотить каждый кораблик, который проплывает мимо.

- Я совсем не удивился, когда увидел бегемота. Первой мыслью было позвонить зоозащитникам… я долго в него всматривался и только через несколько минут понял, что он ненастоящий! Очень органично вписался в наш городской пейзаж, - рассказал очевидец.

В это же время к Летнему саду подплыл крокодил

Бегемот оказался не настоящим, как и крокодил в Лебяжьей канавке, поджидающий одиноких вейкбордистов. Чуть позже бегемот доплыл до своего африканского товарища и устроился на отдых.

Петербуржцы же решили, что ничего необычного в этом нет - мы же в Петербурге

Как оказалось, звери появились в городе не случайно - это промо-акция к началу нового шоу "Звезды в Африке" на ТНТ, которое начнется 19 сентября в 20:00.