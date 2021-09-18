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Общество18 сентября 2021 17:37

Умерла Ирина Новоселова, вдова убитого зампреда ЗакСа Виктора Новоселова

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни умерла Ирина Новоселова, женщина скончалась в больнице с подозрением на коронавирус
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Умерла вдова экс-зампреда петербургского ЗакСа Виктора Новоселова

Умерла вдова экс-зампреда петербургского ЗакСа Виктора Новоселова

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 сентября 2021 года стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет умерла Ирина Новоселова, вдова убитого в 1990-х года заместителя председателя Законодательного собрания Виктора Новоселова. Об этом сообщает "ФАН" со ссылкой на родственников женщины.

- Ирину госпитализировали в Покровскую больницу с подозрением на коронавирус. В итоге она скончалась, - пишет издание.

Виктор Новоселов погиб 20 октября 1999 года в результате покушения, которое произошло по пути на работу. На крыше его автомобиля было установлено взрывное устройство. Оно сдетанировало. Новоселов погиб на месте.

После смерти супруга, Ирина Новоселова сама воспитывала сына. В 2000-х годах она тоже занялась политической деятельностью и стала депутатом МО "Московская застава".