Умерла Ирина Новоселова, вдова убитого зампреда ЗакСа Виктора Новоселова

Умерла вдова экс-зампреда петербургского ЗакСа Виктора Новоселова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 сентября 2021 года стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет умерла Ирина Новоселова, вдова убитого в 1990-х года заместителя председателя Законодательного собрания Виктора Новоселова. Об этом сообщает "ФАН" со ссылкой на родственников женщины.

- Ирину госпитализировали в Покровскую больницу с подозрением на коронавирус. В итоге она скончалась, - пишет издание.

Виктор Новоселов погиб 20 октября 1999 года в результате покушения, которое произошло по пути на работу. На крыше его автомобиля было установлено взрывное устройство. Оно сдетанировало. Новоселов погиб на месте.

После смерти супруга, Ирина Новоселова сама воспитывала сына. В 2000-х годах она тоже занялась политической деятельностью и стала депутатом МО "Московская застава".