Автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода у Троицкого моста

У Троицкого моста автомобиль вылетел на тротуар и сбил человек / Фото: Мегаполис

Жесткая авария произошла в Санкт-Петербурге на Каменоостровском проспекте. Вечером в субботу, 18 сентября 2021 года, сразу же после Троицкого моста автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

- Машина по непонятным причинам ушла в столб. По пути автомобиль сбил пешехода, мужчину, который отлетел на газон, - рассказали очевидцы.

Отмечается, что водитель авто, а также его пассажиры - взрослый и ребенок - не пострадали. О состоянии пешехода на данный момент ничего неизвестно.

На месте уже находятся несколько машин скорой помощи, реанимация, МЧС и дорожная полиция. Проводится проверка. Движение в сторону метро "Горьковская" перекрыто.