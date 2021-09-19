13-летняя школьница в Петербурге госпитализирована в тяжелом состоянии после отравления алкоголем

Медики госпитализировали школьницу из дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в пьяной вечеринке, которую устроила 13-летняя школьница. ЧП произошло в доме по улице Ольги Форш. Девушка находилась в своей квартире, когда ей срочно потребовалась помощь медиков.

- Школьницу госпитализировали с токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сейчас полиция выясняет, с кем именно пила школьница и почему родители за недосмотрели.

Отмечается, что госпитализированная девушка ранее на учете в ПДН не состояла.