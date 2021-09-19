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Общество19 сентября 2021 14:11

Актер Андрей Ургант назвал размер своей пенсии и попросил депутатов улучшить жизнь людей

Артист ответил на вопрос "КП", что он ждет от новой Госдумы РФ
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Андрей Ургант назвал размер своей пенсии

Андрей Ургант назвал размер своей пенсии

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге проходят выборы в Государственную думу и Заксобрание Петербурга. На утро 19 сентября в городе проголосовало 20 процентов избирателей. Люди голосуют за своих кандидатов, ожидая, что они изменят их жизнь. В рамках нашей рубрики "Вопрос дня", "КП-Петербург" спросила у артиста Андрея Урганта, чего он ждет от новой Думы.

- Я жду государственной заботы о людях пожилого возраста и детях. Таким образом определяется социальный и нравственный статус любой страны, любого государства. Зачем-то человек же баллотируется в депутаты? Он, наверное, хочет сделать жизнь людей лучше. Вот я и хочу, чтобы они сделали жизнь людей удобнее, лучше и комфортнее. И занялись этим, потому что они слуги народа, - сказал "КП-Петербург" Андрей Ургант.

Андрей Ургант призвал будущих депутатов позаботиться о пенсионерах.

- Мы платим деньги в пенсионный фонд всю жизнь. А потом некоторые получают небольшую пенсию. Но у меня, конечно, не так. У меня пенсия 18 тысяч рублей. Никакого негатива у меня нет, солнце светит и мне уже хорошо, - поделился Андрей Урант.