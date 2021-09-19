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Общество19 сентября 2021 18:34

Международные эксперты не нашли нарушений на выборах в Санкт-Петербурге

Однако с ними поспорили журналисты, которые пришли на встречу
Никита НЕСТЕРОВ
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Нарушений не было найдено

Нарушений не было найдено

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 19 сентября 2021 года состоялся брифинг с участием международных наблюдателей. Спикеры отметили положительные аспекты и были единодушны с своих высказываниях.

- Я был впечатлен организацией всего избирательного процесса, в частности мерами эпидемиологической безопасностями и возможностями электронных технологий, - отметил наблюдатель Джулиано Бифольки.

Директор программы исследований евразийского энергетического рынка ASRIE Analytica Сильвия Болтук отметила, что в России выборы проходят в более современном ключе, нежели в других странах Европы.

- Здесь есть практика использования видеокамер, которой нет в Италии, - рассказала наблюдатель.

Юрист из Узбекистана Феруза Эшматова похвалила избирательные участки Петербурга за соблюдение противоковидных мер.

Тем не менее журналисты, которые посетили брифинг были удивлены тому, что иностранные наблюдатели не заметили ни одного нарушения.