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Общество19 сентября 2021 19:32

Петербурга не оказалось в числе регионов с подтвержденным вбросом бюллетеней на выборах

Об этом сообщили ЦИК и Горизбирком
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Центр общественного наблюдения изнутри

Центр общественного наблюдения изнутри

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербурге не вошел в число регионов, среди которых были подтверждены случаи вброса бюллетеней на выборах. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выделила восемь случаев, но Северной столице в их числе не оказалось. Об этом сообщает Горизбирком Петербурга.

- Выборы подходят к концу. В течение этих дней в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссией и Общественной палатой не было зафиксировано ни одно факта вброса бюллетеней, что сегодня также подтвердил и ЦИК, озвучив перечень регионов, где были зафиксированы вбросы – Петербурга среди них нет, - заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Отметим, что выборы в Петербурге продолжатся до 20:00.