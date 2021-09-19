Петербурга не оказалось в числе регионов с подтвержденным вбросом бюллетеней на выборах

Центр общественного наблюдения изнутри Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербурге не вошел в число регионов, среди которых были подтверждены случаи вброса бюллетеней на выборах. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выделила восемь случаев, но Северной столице в их числе не оказалось. Об этом сообщает Горизбирком Петербурга.

- Выборы подходят к концу. В течение этих дней в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссией и Общественной палатой не было зафиксировано ни одно факта вброса бюллетеней, что сегодня также подтвердил и ЦИК, озвучив перечень регионов, где были зафиксированы вбросы – Петербурга среди них нет, - заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Отметим, что выборы в Петербурге продолжатся до 20:00.