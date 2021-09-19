Элла Памфилова заявила о наличии "пятой колонны" в петербургском избиркоме

Выборы в Петербурге завершились Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в Горизбиркоме действует "пятая колонна" Такое мнение выразила глава ЦИК Элла Памфилова, оценивая проведение в городе выборов в депутаты Госдуму РФ.

- Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия... Я понимаю, что у вас там "пятая колонна"... которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило, - приводит Риа Новости цитату Эллу Памфиловой.

На чем основывается такое мнение, глава ЦИК РФ не уточнила. Более подробно о нарушениях в Петербурга Элла Памфилова не рассказала.

При этом она озвучила 8 регионов, где были подтверждены вбросы бюллетеней. Петербурга среди них не оказалось.