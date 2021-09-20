Полиция задержала участников погрома на избирательном участке №803 в Петербурге

На избирательном участке №803 произошел погром. Фото: "Наблюдатели Петербурга".

Полиция задержала участников погрома, устроенного на избирательном участке № 803, расположенном на бульваре Новаторов. О дебоше, который закончился разбрасыванием бюллетеней и снесенными урнами, ранее сообщали общественники.

- Член участковой избирательной комиссии № 803 в Кировском районе сразу после завершения голосования открыл сейф, достал из него сейф-пакеты и разорвал их. К нему присоединился председатель, который сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени, - сообщает паблик «Наблюдатели Петербурга».

По словам очевидцев, сотрудник полиции пытался им помешать, но в итоге все бюллетени были разбросаны по помещению участка. Позднее дебоширов задержали стражи порядка, Горизбирком Петербурга начал проверку по факту инцидента.

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