Рыжего котенка выловили из унитаза в Токсово. Фото: vk.com/spb_today / Elizaveta Bezverhaya

Удивительное происшествие случилось в поселке Токсово, что в Ленинградской области. Жители одной из квартир выловили котенка из...унитаза. Причем, по словам хозяев жилья, он появился после спуска воды.

- Живой котенок вылез из нашего унитаза . Утром, после посещения белого друга, нажав на кнопку смыв, вместе с водой появился кот!!! Орущий, но очень жаждущий жить!!! Точнее котенок, месяцев 4-5 думаем. Шипит, агрессивный, с блохами, - написали сами жители Токсово в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - Как такое могло произойти? Это не укладывается в голове же!

В итоге котенка вытащили из унитаза, отмыли в ванне, согрели и накормили. В соцсетях, где опубликовано видео, уже появились желающие забрать «туалетного котенка» себе домой.

Впрочем, далеко не все поверили в чудесное появление кота в унитазе, ссылаясь на физическую невозможность животного пролезть по трубам.