Виталий Милонов стал участником драки на выборах в Петербурге

Виталий Милонов оказался участником потасовки в администрации Московского района. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал участником потасовки, произошедшей в ночь после выборов в здании администрации Московского района Петербурга. Здесь парламентарий, участвовавший и нынешней избирательной кампании, сцепился с кандидатом от партии «Справедливая Россия - За правду» Ольгой Галкиной.

По словам очевидцев, политические оппоненты обменялись парой резких слов, переходящих в оскорбления, после чего попытались пустить в ход руки, но драку пресекли полицейские.

Видео инцидента публикует в своем телеграмм-канале петербургское отделение «Справедливой России». Причин конфликта «эсеры» не указывают.