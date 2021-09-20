Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2021 11:52

Виталий Милонов стал участником драки на выборах в Петербурге

В здании администрации Московского района депутат сцепился с кандидатом от «эсэров» Ольгой Галкиной
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Виталий Милонов оказался участником потасовки в администрации Московского района.

Виталий Милонов оказался участником потасовки в администрации Московского района.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал участником потасовки, произошедшей в ночь после выборов в здании администрации Московского района Петербурга. Здесь парламентарий, участвовавший и нынешней избирательной кампании, сцепился с кандидатом от партии «Справедливая Россия - За правду» Ольгой Галкиной.

По словам очевидцев, политические оппоненты обменялись парой резких слов, переходящих в оскорбления, после чего попытались пустить в ход руки, но драку пресекли полицейские.

Видео инцидента публикует в своем телеграмм-канале петербургское отделение «Справедливой России». Причин конфликта «эсеры» не указывают.