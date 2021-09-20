Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья20 сентября 2021 13:23

Пьяная женщина до полусмерти избила собаку и выбросила ее в мусорку в Петербурге

Полиция задержала подозреваемую, животное находится в клинике
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербурженка до полусмерти избила свою собаку и выбросила ее в мусорку

Петербурженка до полусмерти избила свою собаку и выбросила ее в мусорку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пьяная женщина до полусмерти избила свою собаку и выбросила ее в мусорный бак. В субботу, 18 сентября 2021 года, в полицию Красносельского района поступило сообщение от жителей дома 8 по Гатчинскому шоссе о том, что в мусорном контейнере лежит полуживое животное. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Раненное животное увезли в ветеринарную лечебницу. В ходе проверки сотрудники полиции установили, собаку избила 37- летняя хозяйка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции.

На следующий день сотрудники полиции забрали горе-хозяйку в отделение для разбирательств. Сейчас правоохранители проводят проверку для того, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.

О состоянии животного на данный момент ничего неизвестно.