Пьяная женщина до полусмерти избила собаку и выбросила ее в мусорку в Петербурге

Петербурженка до полусмерти избила свою собаку и выбросила ее в мусорку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пьяная женщина до полусмерти избила свою собаку и выбросила ее в мусорный бак. В субботу, 18 сентября 2021 года, в полицию Красносельского района поступило сообщение от жителей дома 8 по Гатчинскому шоссе о том, что в мусорном контейнере лежит полуживое животное. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Раненное животное увезли в ветеринарную лечебницу. В ходе проверки сотрудники полиции установили, собаку избила 37- летняя хозяйка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в полиции.

На следующий день сотрудники полиции забрали горе-хозяйку в отделение для разбирательств. Сейчас правоохранители проводят проверку для того, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.

О состоянии животного на данный момент ничего неизвестно.