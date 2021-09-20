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Экономика20 сентября 2021 14:31

За 2021 год зарплата петербуржцев выросла на 4,8%

Безработицы в городе стало меньше
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Безработица в Петербурге упала на 1,9%.

Безработица в Петербурге упала на 1,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр сообщил о том, что ситуация на рынке труда в городе на Неве продолжает стабилизироваться. По сравнению с прошлым годом реальная зарплата петербуржцев выросла на 4,8%, номинальная - на 11,4%.

Радуют не только эти показатели. По данным службы занятости населения, выросла и потребность в работниках. Уровень занятости повысился на 1,7%. Безработица, в свою очередь, упала на 1,9%. Что касается самих рабочих мест, то работников, имеющих неполную занятость стало на 50 тысяч меньше. Увеличился процент работников, принятых на дополнительно созданные рабочие места. Их стало больше на 83,7% .

Выросла просроченная задолженность по зарплате. За год она увеличилась на 28,4%.