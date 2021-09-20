Мужчину задержали за убийство соседа по садоводству в Ленобласти

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, застрелившего соседа по садоводству. 18 сентября 2021 года в отделение МВД по Всеволожскому району поступило сообщение о стрельбе в СНТ "СКА" на Игровой улице. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что между тремя местными жителями произошел конфликт.

- Известно, что 33-летний мужчина, подъезжая к своему участку, встретил 42-летнего соседа, с которым у него был давний конфликт, а также его 37-летнего друга. Между ними началась ссора, старший достал травматический пистолет, переделанный под стрельбу патронами, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

33-летний мужчина выбил из рук оппонента оружие и направил на своих недругов. Те стали убегать, тогда мужчина открыл стрельбу по их спинам, ранив обоих. 37-летний мужчина добрался до своего дома, где скончался, второй попал в больницу.

Стрелка задержали. Пистолет полиция обнаружила в лесу. Возбуждено уголовное дело.