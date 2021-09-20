Посетить музей-заповедник «Гатчина» теперь можно только по QR-коду

В Гатчинский парк можно будет зайти только по QR-кодам. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 сентября в музее-заповеднике «Гатчина» заработает новая система прохода. Чтобы посетить учреждение, необходим будет билет с QR-кодом. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Пугаться не стоит: новая многофункциональная система контроля не усложнит покупку билета. Теперь у каждого из пяти входов в Гатчинский парк (возле Дворцовой фермы, у Березовых ворот, у Арсенального каре, у Типографии и с улицы Нестерова) будут установлены терминалы. В них можно будет легко получить билет с QR-кодом, который затем нужно будет приложить к сканеру. Билеты и абонементы можно также оформить заранее на сайте музея. QR-код в таком случае придет на электронную почту, приложить его к терминалу можно будет с мобильных устройств. Как говорят в музее, такая система поможет контролировать доступ посетителей на музейные объекты – во дворцах, павильонах, парках.

– Кроме того, это увеличит количество бесконтактных проходов, что особенно актуально в периоды повышенной заболеваемости вирусными инфекциями, – добавляют в пресс-службе музея-заповедника.

К слову, вход в Гатчинский парк останется бесплатным, а режим его работы не изменится. С 20 по 22 сентября система будет работать в тестовом режиме с 10:00 до 18:00. А с 23 сентября уже запустится в режиме работы парка – с 6:00 до 22:00.