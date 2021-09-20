Петербурженка рассказала о нападении маньяка в Ржевском лесопарке

Петербурженка пожаловалась на нападение мужчины в Ржевском лесопарке Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Санкт-Петербурга в социальной сети рассказала о том, как на нее напал мужчина, который вел себя как маньяк. Около пяти часов вечера в пятницу, 17 сентября 2021 года, женщина шла через Ржевский лесопарк по широкой тропе, где часто гуляют люди с детьми и собаками.

- Я заметила его, когда он сидел на рельсах у главной тропы к реке, в этот момент мимо проходило приличное количество людей, я не придала значения тому, что он там сидит и пошла дальше, - рассказала женщина.

Спустя время женщина обратила внимание, что мужчина идет за ней. Он начал задавать вопросы и предложил познакомиться. Когда та отказала, мужчина набросился на нее, повалил на землю и начал закрывать рот.

- Я очень громко кричала и оказывала сопротивление, после чего он совершил несколько движений, имитирующих половой акт и сбежал в лес в сторону Рябовского шоссе, - рассказала женщина.

Петербурженка рассказала, что отделалась синяками и ссадинами. Мужчина был одет во все черное, на руках были перчатки. Также у него были золотые зубы.