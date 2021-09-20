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Общество20 сентября 2021 15:42

Беглов заявил о совместном развитии Петербурга и Ленобласти

Этот вопрос, по словам губернатора, будут решать депутаты двух соседних регионов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербург и Ленобласть будут развиваться как одна агломерация.

Петербург и Ленобласть будут развиваться как одна агломерация.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые созывы депутатов Заксобраний Петербурга и Ленинградской области будут решать вопрос о совместном развитии двух регионов. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Нам нужно объединить наши усилия - депутатского корпуса как Санкт Петербурга, так и Ленинградской области. У нас очень много проектов - это развязки, дороги, транспорт, экология, переработка мусора, транспортная реформа, совместное строительство, социальные объекты. Объединение усилий даст большой эффект, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор отметил, что город и область договорились не делить людей на «своих» и «чужих», в соседних регионах действуют общие законодательные акты, о бесплатном проезде для льготников, например.

- Мы два самостоятельных субъекта, но одна агломерация, - подчеркнул глава города на Неве.