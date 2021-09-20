Более полусотни незаконных точек по продаже арбузов закрыли в Петербурге

Несколько десяток незаконных точек по продаже арбузов закрыли в Петербурге / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге за неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом закрыли более полусотни торговых точек, которые незаконно продавали арбузы и дыни. Проверки проходили в десяти районах города. Об этом в комитете рассказали 20 сентября 2021 года.

- В результате мероприятий освобождено 62 земельных участка, на которых без правовых оснований размещались киоски, лотки, прилавки по продаже бахчевых культур, - пояснили в комитете.

Так, после проверок пропали торговые точки на Ленинском, Московском, Гражданском, Северном, Витебском проспектах, а также многих других.

В комитете напомнили, что каждый год вместе с легальными точками по продаже арбузов и дынь, появляется множество несанкционированных ларьков. Зачастую, там продукты хранятся без соблюдения санитарных норм, что может быть опасными для покупателей.

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