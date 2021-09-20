85 тысяч рублей потратит на анти-наркотические футболки МО «Остров Декабристов»

В МО "Остров Декабристов" будут бороться с наркоманией с помощью футболок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация петербургского муниципального образования «Остров Декабристов» решила бороться с наркотиками путем понятной молодежи пропаганды. Для этого чиновники решили заказать футболки с анти-наркотическими рисунками за 85 тысяч рублей.

- Оказание услуг по изготовлению футболки с нанесением изображения на тему: «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ у населения МО Остров Декабристов», - говорится в заявке, размещенной на сайте госзакупок.

Всего предполагается купить 80 футболок по 1062 рубля за штуку. Это начальная цена, которая может снизиться в ходе торгов. Подать заявки на участие в аукционе можно до 28 сентября, а сами торги состоятся 29 числа.

Согласно техзаданию, на каждой футболке должен быть нанесен герб МО «Остров Декабристов», а также рисунок на заданную тематику, который пока не определен и будет согласован с заказчиком позднее.