Петербургские волонтеры спасли 78-летнюю старушку, которая больше суток бродила по лесу

Фото: "Лиза Алерт"

Еще одна история спасения в лесах Ленинградской области случилась накануне. Как рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» в минувшие выходные им снова пришлось искать в лесу заплутавшего грибника. На этот раз в плену чащи оказалась 78-летняя бабушка.

- Лес возле Песочного для Людмилы Михайловны не просто знакомый – можно сказать, родной. Ещё дедушка водил сюда и показывал свои грибные места. Годы идут, но маршрут не меняется – проверенные полянки не подводят, - рассказали в «ЛизаАлерт Петербург». - В этот раз она собралась за грибами – позвонила, набрала полное лукошко и пустилась в обратный путь – снова позвонила. Но до дома так и не дошла. Спустя три часа ответила на звонок встревоженной родни и призналась, что заблудилась.

Сначала родственники искали своими силами, но спустя несколько часов поняли, что пора вызывать спасатели. Сотрудники МЧС прибыли быстро вместе с волонтерами. Всю ночь Людмилу Михайловну искали по лесу. Но на зов людей бабушка откликнулась только под утро. Благодаря того, что женщина сидела на одном месте, ее удалось быстро обнаружить. Пенсионерку передали родственникам, с ней все в порядке, медицинская помощь не потребовалась.