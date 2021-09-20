Реверсивное движение введут на мосту через реку Оять на три месяца

На мосту через реку Оять введут реверсивное движение / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На мосту через реку Оять в Ленинградской области на три месяца введут реверсивное движение. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" с 20 сентября 2021 года начались работы по восстановлению четырех модульных деформационных швов. Работы продлятся до 10 декабря.

- На мосту через реку Оять, который находится в районе деревни Доможирово Лодейнопольного района, на время работ организовано реверсивное движение. Регулировать движение будет светофор. При этом, скорость ограничена до 40 километров в час, - рассказали дорожники.

Сообщается, что работы будут проходить в два этапа. Сначала дорожники займутся одной половиной моста, потом второй. Кроме того, рабочие обновят краску консольных частей пролетов моста и его опор. Добавим, что на переправе всего две полосы движения.