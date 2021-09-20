Полицейский обезвредил грабителя, выстрелив ему в ногу на АЗС в Петербурге

Сотрудник полиции Фрунзенского района обезвредил налетчика на АЗС Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудник полиции Фрунзенского района обезвредил грабителя на АЗС. В одиннадцатом часу вечера 19 сентября 2021 года 37-летний страж порядка был на дежурстве. У дома 116 по Будапештской улице он заметил двух работниц заправочной станции и мужчину, который размахивал перед ними ножом.

- Женщины пытались привлечь внимание сотрудника полиции. Оказалось, что мужчина похитил с заправки несколько банок напитка и пытался скрыться, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейский сразу же побежал на помощь. Мужчина начал угрожать правоохранителю, размахивал рукой и пытался напасть на него. Тогда полицейский применил табельное оружие и выстрелил нападавшему в ногу. После того, как мужчина был обезврежен, страж порядка оказал ему первую медицинскую помощь и вызвал скорую.

Выяснилось, что нападавший - 42-летний ранее судимый петербуржец. Возбуждено уголовное дело.