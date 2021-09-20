Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды20 сентября 2021 17:39

Консерватория Римского-Корсакова в Петербурге откроется после реконструкции в 2024 году

Строительные работы в здании стартовали в сентябре
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строительные работы стартовали в рамках реконструкции Консерватории Римского-Корсакова

Строительные работы стартовали в рамках реконструкции Консерватории Римского-Корсакова

Фото: Олег ЗОЛОТО

В сентябре начались реставрационные и строительные работы в консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Об этом 20 сентября 2021 года сообщила пресс-служба Единого заказчика. Он занимается контролем за ходом строительства.

- По проекту реконструкции в здании будет увеличена полезная площадь до 31 тысяч квадратных метров, а также воссоздан первоначальный облик памятника и сохранены его исторические фасады и интерьеры, - рассказали в пресс-службе.

После того, как будет проведена комплексная реставрация, консерватория сможет повысить уровень услуг в образовательной, культурно-образовательной и досуговой сферах, увеличить посещаемость концертов и сохранить, при этом, зрительские места.

Известно, что основное здание консерватории после реконструкции и реставрации должно открыться в 2024 году.