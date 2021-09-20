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Политика20 сентября 2021 17:45

В Ленобласти «Единая Россия» обгоняет КПРФ на 20 процентов

По предварительным данным, в ЗакС 47-го региона проходят, минимум, четыре партии
Никита НЕСТЕРОВ
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«Единая Россия» лидирует на выборах в парламент Ленинградской области.

«Единая Россия» лидирует на выборах в парламент Ленинградской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Единая Россия» лидирует на выборах в парламент Ленинградской области. Согласно подсчитанным бюллетеням, 20 сентября на 17:00 партия набрала около 47 процентов голосов, сообщает «Комсомолке» источник.

- Следом идет КПРФ, правда, отставание от «Единой России» весьма заметное - около 20 процентов. Скорее всего, в областной ЗакС также войдут «эсэры» и ЛДПР. Партии власти сыграло на руку то, что она перед выборами обновила список кандидатов, - отметил наш собеседник.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Горизбирком прокомментировал вероятные нарушение на избирательном участке № 1185 в Красносельском районе Санкт-Петербурга.