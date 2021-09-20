Число госпитализаций больных коронавирусом упало до 200 в сутки в Петербурге

Более 4,3 тысяч человек находятся в петербургских больницах с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге число суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом значительно уменьшилось. Так, на 20 сентября 2021 года, по данным Смольного, в больницы за день попали 211 человек. Неделю ранее в стационары каждый день попадали по 300 и более пациентов.

- На сегодня в больницах с коронавирусом и пневмониями находятся более 4.3 тысяч пациентов. За минувшие сутки выписаны были всего 65 человек, - сообщили в городской администрации.

Среди всех пациентов больниц, которые находятся там с инфекцией, 421 в тяжелом состоянии. Они помещены в отделение реанимации. Еще 163 пациента подключены к аппаратур искусственной вентиляции легких.

Добавим, что помимо тех, кто лечится в больницах, еще более 20,5 тысяч горожан переносят болезнь дома. Почти все получают бесплатные лекарства.

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