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Общество20 сентября 2021 18:11

Из-за болезней в 37 петербургских школах ученики переведены на удаленку

Еще 18 групп в детских садах закрыты на карантин
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 10 классов в петербургских школах ушли на удаленку за выходные

Более 10 классов в петербургских школах ушли на удаленку за выходные

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с каждым днем увеличивается количество классов школ, которые вынуждены переходить на дистанционное обучение из-за болезней в коллективе. Так, буквально за выходные на удаленке оказались еще порядка 10 классов. Об этом "КП-Петербург" 20 сентября 2021 года рассказали в комитете по образованию города.

- Сегодня на дистанционном обучении остались 67 классов в 37 школах, - сообщили в пресс-службе.

Также закрылись на карантин 18 групп в 13 детских садах. В комитете отмечают, что в основном дети болеют ОРВИ. Про то, чтобы в школах или детских садах были вспышки коронавируса, речи нет.

Напомним, что буквально в минувший четверг, 16 сентября, на дистанционке находились 49 классов в 32 школах, а также всего семь детсадовских групп в шести учреждениях для дошколят.

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