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Дом. Семья20 сентября 2021 18:32

Четверых спасенных зайчат выпустили в лес волонтеры центра «Велес»

Несколько месяцев малышей выкармливали ветеринары
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Часто животные попадают к волонтерам в истощенном состоянии. Фото: vk.com/veles_spb

Часто животные попадают к волонтерам в истощенном состоянии. Фото: vk.com/veles_spb

Волонтеры центра реабилитации диких животных «Велес» выпустили на свободу четверых зайчат. Уже подросших ушастиков ветеринары привезли в лес и отпустили. Прежде малышей несколько месяцев выкармливали, пока они не окрепли.

Среди отпущенных на волю было три зайчонка, которых нашли в конце июля рядом с мертвой мамой. Когда они попали в руки ветеринаров, те весили всего ли по 120 граммов.

- Еще один мальчик попал к нам раньше предыдущих. Мы лечили его от рахита, - пояснили волонтеры.

Малышей выпускали по двое. Каждый из них резво побежали в сторону леса.

Кстати, специалисты реабилитационного центра диких животных просят не подбирать диких зайчат. Часто малыши могу оставаться одни в траве, но это мать-зайчиха намерена их там прячет.

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Волонтеры центра "Велес" выпустили зайчат на волю
Волонтеры центра "Велес" выпустили зайчат на волю
Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb