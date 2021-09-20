Четверых спасенных зайчат выпустили в лес волонтеры центра «Велес»

Часто животные попадают к волонтерам в истощенном состоянии. Фото: vk.com/veles_spb

Волонтеры центра реабилитации диких животных «Велес» выпустили на свободу четверых зайчат. Уже подросших ушастиков ветеринары привезли в лес и отпустили. Прежде малышей несколько месяцев выкармливали, пока они не окрепли.

Среди отпущенных на волю было три зайчонка, которых нашли в конце июля рядом с мертвой мамой. Когда они попали в руки ветеринаров, те весили всего ли по 120 граммов.

- Еще один мальчик попал к нам раньше предыдущих. Мы лечили его от рахита, - пояснили волонтеры.

Малышей выпускали по двое. Каждый из них резво побежали в сторону леса.

Кстати, специалисты реабилитационного центра диких животных просят не подбирать диких зайчат. Часто малыши могу оставаться одни в траве, но это мать-зайчиха намерена их там прячет.