Жесткая пробка сковала движение по Садовой улице в Петербурге вечером 20 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Садовую улицу в Санкт-Петербурге сковала "черная" пробка. Вечером 20 сентября 2021 года движение на участке от Невского проспекта до Сенной площади и в обратном направлении встало почти намертво. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

- В целом по городу на 18:30 часов пробки в шесть баллов, что на один балл меньше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 21 часу достигнут двух баллов, - сообщает сервис.

Также серьезный затор наблюдается по набережной канала Грибоедова от Кокушкина моста до Гороховой улицы. Стоит Вознесенский проспект от улицы Декабристов до Садовой улицы.

Традиционно стоит Каменоостровский проспект по направлению из центра, вместе с ним - Большой проспект П.С. Выборгская набережная также в пробке.