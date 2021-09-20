Уровень воды в Финском заливе резко понизится в ночь на 21 сентября

Уровень воды в Финском заливе понизится на 75 см Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило о том, что в ночь на 21 сентября 2021 года в Финском заливе сильно понизится уровень воды. Отмечается, что изменения будут наблюдаться в Невской губе.

- К 22 часам 20 сентября до 1 часа ночи 21 сентября в Санкт-Петербурге уровень воды в Невской губе Финского залива понизится до минус 70-75 сантиметров, - сообщили в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Это значит, что береговая линия станет значительно большое. Лодки и катера, которые стоят на берегу, окажутся на мели.

Добавим, что вода начала отступать еще три дня назад. Об этом сообщали в дирекции дамбы.

- Это вполне рядовая ситуация. Таким образом и формируются средние значения уровня воды за определённый период времени в нашем городе, - сообщили в комплексе защитных сооружений.