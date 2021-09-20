Две школы и театр Петербурга получили имена знаменитых горожан

Двум школам и театру присвоены имена знаменитых ленинградцев-петербуржцев Фото: Архив "КП"

В Санкт-Петербурге две школы и театр получили имена знаменитых горожан. Соответствующее постановление 20 сентября 2021 года подписал губернатор Александр Беглов.

- Творчество каждого из мастеров – яркая страница в истории петербургской культуры. Присвоение их имен школам и театру – дань уважения их памяти. Молодое поколение должно знать и продолжать их традиции, – отметил Александр Беглов.

Так, театр "Буфф" теперь будет носить имя своего основателя народного артиста России Исаака Штокбанта.

Школа искусств №19 станет называться в честь народного артиста Исаака Дунаевского. Многие его годы жизни напрямую связаны с Ленинградом. Преподаватели учебного заведения проводят деятельность по исследованию и популяризации деятельности композитора.

Также имя композитора и заслуженного деятеля искусств Георгия Портнова теперь присвоено музыкальной школе №31.