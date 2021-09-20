Беглов назвал выборы в Петербурге корректными и открытыми

Губернатор Петербурга назвал выборы в Госдуму и Заксобрание честными и открытыми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов назвал выборы в Санкт-Петербурге корректными и открытыми. Напомним, итоговая явка в городе не превысила 40%. Итоги голосования обещают подвести до 21 сентября. Отдельно губернатор поблагодарил наблюдателей и Общественную палату, которая их отбирала.

- Выборы в нашем городе – состоялись. Они прошли в рамках закона. Большое спасибо всем наблюдателям. Они помогли сделать голосование в нашем городе корректным и открытым. Отдельные слова благодарности – Общественной палате Санкт-Петербурга за подбор независимых наблюдателей, - цитируют губернатора по итогам его эфира на «Радио России».

К слову, на одном из участков Кировского района произошел погром. Из-за этого глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что по итогам разбирательств возбудят уголовное дело.