На выборах в Ленобласти зафиксировали наименьшее число жалоб среди регионов СЗФО

В Ленобласти меньше всего жаловались на выборах в Госдуму и Заксобрание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выборах в Ленинградской области зарегистрировали наименьшее количество жалоб среди всех субъектов Северо-Западного федерального округа. Любопытную статистику сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона. Наибольшее число голосов избиратели отдали «Единой России». Партия набрала на выборах в Госдуму 42,55%, а в Заксобрание – 46,17%.

- На выборах депутатов в местные органы власти все мандаты достались «Единой России», включая Советы депутатов в поселках им. Свердлова и им. Морозова и Юкках, - отметили в власти Ленобласти.

К слову, новый созыв регионального ЗакСа начнет заседать с 22 сентября. В этот же день депутаты изберут себе председателя и сенатора Совета Федерации РФ. Затем в Заксобрании в течение двух недель будут проводиться консультации для формирования комиссий парламента. Следующее рабочее заседание ЗакСа намечено на 6 октября.